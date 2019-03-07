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Bafra’da HES toplantısı

Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Derbent Barajı önünde yapılması planlanan “Duru Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali(HES)” için Şeyhulaş Mahallesi’nde bir toplantı yapıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:55
Bafra’da HES toplantısı

Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Derbent Barajı önünde yapılması planlanan “Duru Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali(HES)” için Şeyhulaş Mahallesi’nde bir toplantı yapıldı.


ÇED Yönetmenliği’nin 9. maddesi gereği firma tarafından halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini alınmak üzere Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü Haluk Kartal başkanlığında toplantı yapıldı. Derbent ve Doğankaya Mahalleleri sınırları içerisinde Kızılırmak Nehri üzerinde özel bir şirket tarafından kurulacak olan Duru Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali için, şirket yetkilileri tarafından sinevizyon eşliğinde nereye yapılacağı ve çalışmalar hakkında sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi. Sunum sonunda toplantıya katılanlar dinlenerek çekinceleri kayıt altına alındı.


Samsun-Sinop Su Ürünleri Yetiştiriciliği Birlik Başkanı Osman Parlak, “Yukarıda Türkiye’de ilk defa kurulan alabalık tesislerimiz var. Bu baraj son yıllarda daha önemli bir hale geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile birliğimiz arasında büyük bir alabalık tesisi projemiz var. Bu proje bakanımız tarafından da takip edilmekte. Burada 8 bin ton bir balık üretimi olacak. Bunun 6 bin ton kadarı denize inecek, Samsun ve Sinop’a gidecek. Burada bu balıklar mevcut boylarının 4 katı büyüklüğe ulaşacak, Japonya başta olmak üzere dünyanın 4 bir tarafına gidecek. Şu anda da gönderilmeye başlandı. Dünyanın en lezzetli alabalığı yetiştiriliyor ve bu proje 22 vilayeti ilgilendiriyor. Bin yüz kişiyi istihdam eden bir proje ve 200 milyon dolarlık bir ihracatı gerçekleştirecek bir yer. Bunun alt yapısı Derbent Barajı. Birçok yerde HES’lerden dolayı barajdaki sıkıntıları görüyoruz. Başka sıkıntıları da görüyoruz ama burada çevre sıkıntısı ile bir sorun yok. Ama su debisinin bozulmasıyla eğer sular aşağı çekilir yani HES’lerin kullanımında su fazla verilir, yukarıdaki balıkçılar mağdur edilirse aşağıda elde edeceğimiz enerjinin kârından fazla yukarıda elde edilecek daha büyük bir balık kârı var. Üstelik orada yerleşmiş onlarca insan var. Yüzlerce işçi çalışıyor. Bütün bunların dikkate alınarak planlaması halinde projeye biz olumlu bakıyoruz. Yukarıda yetiştiricilik yapan insanların mağdur edilmesi kaydıyla projeye birlik olarak onay veriyoruz” dedi.


Muhtarlar da çekincelerini dile getirmesinin ardından konuşan firma yetkilisi, “Şu anda sizin de gördünüz gibi bir su boşuna gidiyor. Bunu önlemek mümkün mü? Değil. Bunu yapmadığımız sürece bu su gidiyor. Derbent Barajı ne kadar su bırakırsa biz o suyu kenara alıyoruz ve oradan tekrar dereye ulaştırıyoruz. Bugüne kadar ne olduysa bundan daha fazla olmayacağını taahhüt ederiz” açıklamasında bulundu.


Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü Haluk Kartal, “Bu bir süreçtir. Bu süreçte bakanlıkta bir dizi toplantılar yapılacak. Oradaki yetkili kurumların katılımlarıyla yapılacak toplantılarda görüşülmesi üzere sizin buradaki görüşlerinizitutanak altına aldık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:55
  1. doğa

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