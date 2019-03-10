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Bafra’da Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu adına atletizm yarışması düzenlendi

Samsun’un Bafra İlçesinde Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümleri nedeniyle atletizm yarışı düzenlendi.

10 Mart 2019 Pazar 15:48
Bafra’da Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu adına atletizm yarışması düzenlendi

Samsun’un Bafra İlçesinde Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümleri nedeniyle atletizm yarışı düzenlendi.


24 Ocak 1993’te Ankara’da Karlı Sokak’taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden Uğur Mumcu’nun 26’ncı, Diyarbakır’da şehit edilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın 18’nci ölüm yıl dönümü münasebetiyle Bafra İlçe Atletizm Temsilciliği ve Bafra Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliği ile atletizm koşusu düzenlendi. 105 sporcunun katıldığı yarışlar eski stat önü Hasan Asan caddesinde start aldı. Yeni meydanda son bulan 16 kilometrelik yarış sonunda erkeklerde 1 saat 2 dakika 54 saniye ile tamamlayan Enes Ayık birinci oldu. 1 saat 7 dakika 7 saniye ile ikinci Ahmet Yetim olurken 1 saat 11 dakika ile Tunahan Özkan 3’cü oldu. Kadınlarda ise 1 saat 12 dakika 29 saniye ile Milli Atlet Gülşen Kılıç birinci oldu. Aysun Karaoğlu 1 saat 19 dakika 40 saniye ile ikinci, Hazal Şerifoğlu 1 saat 20 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu.


Uzun yıllar Türk Milli Takımı’nda olimpiyat oyunlarına katılan eski milli atlet 72 yaşındaki Nizamettin Orun ise 105 yarışmacı içerisinde 24. olarak sporun yaşı olmadığını kanıtladı. Orun, "Milli takımda Veli Ballı gibi ünlü maratoncularla birlikte ülkemi temsil ettim. 1973 yılında Atina Maratonu’nda Veli Ballı ile birlikte koştum. 40 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Bu yaşta sağlığımı düzenli spor yapmaya ve atletizm borçluyum” dedi.


Etkinlik yeni meydanda dereceye giren sporculara madalyaların verilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:48
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