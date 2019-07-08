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Bafra’da erken karpuz hasadına yer yok

Samsun’un Bafra ilçesinde erken karpuz hasadının önüne geçilmesi amacıyla komisyon oluşturuldu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:33
Bafra’da erken karpuz hasadına yer yok

Samsun’un Bafra ilçesinde erken karpuz hasadının önüne geçilmesi amacıyla komisyon oluşturuldu.


Bafra ekonomisinin etkin kaynaklarından biri olan karpuz üretiminde, marka değerini artıracak, pazar ağını genişletecek etkin önlemler alındı. İlçedeki karpuz üretimi ve özellikle pazar ağında ciddi zararlar veren ve Bafra karpuzunun prestij kaybına neden olan erken hasadın önüne geçmek amacıyla Bafra Kaymakam Vekili Fikret Zaman başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda bir komisyon oluşturuldu.



Belge ile hasat yapılabilecek


Başta erken hasattan şikayetçi karpuz üreticileri olmak üzere Bafra Belediyesi iletişim noktaları ve daha birçok mecrada gelen taleplerin dikkate alınması ile atılan söz konusu adımların, ilçedeki erken karpuz hasadına önüne geçmesi planlanıyor. Sebze halinden iki, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, Sebzeciler Birliğinden birer temsilcinin yer alacağı komisyon, ilçede yetiştirilen karpuzun hasat onayını verecek. Üretici aralarında ziraat mühendislerinin de bulunduğu komisyondan aldıkları belge ile hasat yapabilecek.



İzinsiz hasat yapanın ürününe el konulacak


Karpuz hasadı yapacak üreticiler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edecek, komisyon tarlaya gidecek, eğer uygun görürse hasat gerçekleşecek. Ayrıca oluşturulacak kontrol noktası ile 24 saat kontroller gerçekleşecek ve izinsiz hasat yapan ve çıkmaya çalışan üreticilerin ürünlerine el konularak ciddi miktarda caza kesilecek.


Toplantıya, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Hal Müdürü Ethem Özer, Bafra Sebze Üreticileri Birlik Başkanı Süleyman Tulum ve Bafra Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Murat Şahin katıldı.


Türkiye karpuz üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada ise ikinci sırada yer alıyor. Samsun, 145 bin tonla Avrupa’da altıncı sırada yer alırken, bu üretimin 100 bin tonu Bafra’dan karşılanıyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:33
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