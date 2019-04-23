Bafra’da 23 Nisan coşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı münasebetiyle tüm dünya çocuklarına armağan edilen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Samsun’un Bafra ilçesinde da coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Ardından İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okuyan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ceylin Gök’ü Kaymakam Adnan Adanur tebrik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından yapıldı. Yapılan konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri tarafından okunan şiirler ve gösteriler ile devam program 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Adnan Adanur ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Tuğrul Türkmen, İlçe jandarma Komutanı Serkan Erbaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Öner, siyasi parti temsilcileri,daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.