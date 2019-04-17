Bafra Umut Derneği Durağan’da
Sinop’unDurağan ilcesine bağlı Çerçiler Mahallesi’nde bulunan Şehit Recep Geçer Yatılı Bölge Ortaokulu’na Bafra Umut Derneği yardım elini uzattı.17 Nisan 2019 Çarşamba 17:49
Sinop’unDurağan ilcesine bağlı Çerçiler Mahallesi’nde bulunan Şehit Recep Geçer Yatılı Bölge Ortaokulu’na Bafra Umut Derneği yardım elini uzattı.
Okul yönetiminin talepleri doğrultusundagiysi, ayakkabı ve kırtasiye turu malzemeleriteslim eden dernek başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Şehit Recep Geçer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine ihtiyaçları doğrultusunda destek verdik. Kırtasiye, giysi, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Derneğimize destek veren tüm hayırseverlereve lojistik desteğini esirgemeyen Bafra Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" dedi.
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