BAE askerlerine eğittiği Somalili askerlerden operasyon

Birleşik Arap Emirlikleri BAE, terör örgütüne karşı Somali askerlerine verdiği askeri eğitimi sonlandıracağını açıkladı. Açıklama, BAE askerlerine yönelik saldırının ardından geldi.

BAE Dışişleri Bakanlığının açıklaması, Somali askerlerinin BAE askerlerine ait uçağa binerek BAE askerlerine saldırdıktan sonra 9.6 milyon dolara el koymasının ardından geldi.

Körfez Ülkesi, 2014 yılından bu yana Somalili askerleri eğiterek El Şebab terör örgütüne karşı yürütülen savaşa hazırladığını iddia ediyordu.

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BAE, Amerika Birleşik Devletlerinin Ortadoğudaki ileri karakolu olarak görülüyor.

Somali Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada el konulan çantalarda Amerikan dolarları olduğu ve olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Somali’de bir askeri üs ve hastane de kuran Birleşik Arap Emirlikleri, 2.047 Somali askerine maaş ödüyordu.

Somalili yetkililer henüz henüz BAE’nin çekilme kararına ilişkin bir yorum yayınlamadı.

Kaynak: Asya'nın Sesi

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