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"BAE'nin Sokotra Adası'ndaki varlığı tam anlamıyla bir işgal"

Yemen Devlet Bakanı Abdulgani Cemil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sokotra Adası'ndaki varlığını "tam anlamıyla bir işgal" olarak nitelendirdi

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:50
"BAE'nin Sokotra Adası'ndaki varlığı tam anlamıyla bir işgal"

ADEN (AA) - Yemen Devlet Bakanı Abdulgani Cemil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sokotra Adasındaki varlığını "tam anlamıyla bir işgal" diye nitelendirerek, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi bu konuda kesin bir karar almaya çağırdı.

Devlet Bakanı ve Sana Valisi Cemil, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, BAE'nin Sokotra'daki varlığının herhangi bir gerekçesi olmadığını belirtti.

Cemil, "Bu tam anlamıyla bir işgal. Sokotra'dan ne istiyorsunuz? Orada Husiler, El Kaide veya DAEŞ asla yok. Cumhurbaşkanı Hadi ile hükümetini bu konuda kesin bir şekilde karar almaya ve halka adada neler olduğunu açıklamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemenli Bakan, ne pahasına olursa olsun ülkenin egemenliğini, onurunu savunacaklarını ve sesiz kalmayacaklarını kaydetti.

BAE'ye bağlı silahlı güçler, dün gece Sokotra Adası'ndaki hükümet güçleriyle yaşanan silahlı çatışmaların ardından adadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Sokotra Valisi Nizar Mahrus, yaptığı yazılı açıklamada, Hizamı Emni adı verilen bozguncu unsurların adadaki Erahbil Limanı'na saldırdığını, yaşanan çatışmaların ardından söz konusu güçlerin kaçarak adayı terk etmek zorunda kaldıklarını belirtmişti.

Hafta başında, BAE'nin büyük destek verdiği Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı ayrılıkçı silahlı milisler, Balıkçılık Bakanı ve Sokotra Valisi'nin konvoyuna silahlı saldırı düzenlemişti. Düzenlenen suikast girişiminde yaralanan olmamıştı.

BAE, Mayıs 2018'de dönemin Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın Sokotra'da olduğu bir sırada adaya askeri birlikler çıkarmıştı.

Sokotra Adası, Aden Körfezi ile Afrika Boynuzu arasında Erahbil adaları olarak bilinen 6 adanın en büyüğü olarak Hint Okyanusu'nda büyük stratejik öneme sahip.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:50
  1. BAE
  2. Sokotra
  3. Yemen

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