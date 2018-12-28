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BAE'nin Şam'da yeniden büyükelçilik açma "gerekçesine" tepki

- BAE'nin Suriye'de yeniden büyükelçilik açma gerekçesi, sosyal medyada tepkiyle karşılandı

28 Aralık 2018 Cuma 17:30
BAE'nin Şam'da yeniden büyükelçilik açma "gerekçesine" tepki

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş'ın ülkesinin Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açmasını "gerekçelendiren" paylaşımı sosyal medyada büyük tepki gördü.

Karkaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelişmeler dikkatlice okunduktan ve gelecek aşamada Suriye'de Arap ülkelerinin varlığına ve iletişimine ihtiyaç olacağı kanaati oluşmasının ardından bu karar alındı." ifadelerine yer verdi. Karkaş, "İran ve Türkiye’nin bölgesel müdahalesine karşı Suriye'deki Arap rolünün kaçınılmaz olduğunu" ileri sürdü.

BAE'li Bakan Karkaş'ın söz konusu paylaşımı ise sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Bütün bu değişim ve hız ABD'nin Suriye'den çekilmesi, sizin finanse ettiğiniz grupları terk etmesi ve Türkiye'nin başarısının ardından geldi." şeklinde tepki gösterirken, bir başka kullanıcı da şu paylaşımda bulundu:

"BAE makyavelist bir tutum içerisinde. Abu Dabi yönetimi ilkelerini bir kenara bıraktı."

- "Siz Şam'dan hiçbir zaman ayrılmadınız"

Sosyal medya kullanıcıları, Suriye devrimini destekleyen tutumunu tam tersine çevirmesinin BAE'nin bu krizde oynadığı "gerçek rolü" ortaya koyduğu yönünde eleştiriler yaptı.

Bir kullanıcının, bu konuya dair "Siz Şam'dan hiçbir zaman ayrılmadınız. Sadece muhalifleri başarısız kılmak amacıyla aralarına girmek için rejime muhalif göründünüz. Şimdi rolünüz bitti maskenizi çıkardınız ve gerçek renginiz göründü. Mazlumun ahı sizi bulacak." şeklindeki yorumu dikkati çekti.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Bakan Karkaş'ın paylaşımının altına, Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Suriyeli Aylan bebeğin fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.

BAE, 7 yıl sonra dün Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 17:30
  1. BAE
  2. Karkaş

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