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BAE'nin planı çöktü...Sonlandırıyor!

Somali İç Güvenlik Bakanlığı’nın, 8 Nisan’da Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gelen uçakta 9,6 milyon dolar nakit paranın ele geçirildiğini duyurmasıyla başlayan krizde BAE yönetimi sonunda teslim bayrağını açtı.

17 Nisan 2018 Salı 07:53
BAE'nin planı çöktü...Sonlandırıyor!

Devlet haber ajansı WAM, BAE’nin Somalili askerleri eğitmek için 2014’te Somali’de başlattığı askeri eğitim programını sonlandırma kararı aldığını duyurdu. BAE’li yetkililer, Somali hükümetinin el koyduğu paranın Somali’nin yarı özerk bölgesi Putland’da eğitilen askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini iddia etti. Ancak Somalili yetkililer, gelen paranın askerlere yapılacak ödemeden çok daha fazla olduğunu açıklamıştı. Somali İç Güvenlik Bakanlığı, paranın Somali’de kime ya da nereye ulaştırılmak üzere getirildiğinin araştırıldığı belirtilmişti.

Somali hükümeti de BAE ile yapılan askeri anlaşmaya rağmen, bundan sonra Somali ordusundaki askerlerin maaşlarını ve eğitimini kendisinin vereceğini duyurmuştu. BAE’nin Somaliland’de inşa ettiği askeri üs ile bölgenin Somali’den kopması için zemin hazırladığından şüpheleniliyor.

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 07:53
  1. bae
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Somali
  4. asker

YORUM YAZ

  • düşmanın seni beğeniyosa sende bi puşluk var fidel kastrodüşmanın seni beğeniyosa sende bi puşluk var fidel kastro7 sa önce
    arapların chp si
  • demirdemir9 sa önce
    bu bae fitneci islam düşmanı pislik emirlik allah kahretsin
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti9 sa önce
    Türkiye somalideki üssüne bir pist yapıp siha konuşlandırmalıyız.Somali ordusuna eğtim veriyoz bunun yanı sıra Altay tankı seri üretip Abd eskisi M60 tanklarını Somaliye hibe etmeli.El şebap Batınıtruva atı onu bahane bae suudi abd ab operasyon yapıp sivilleri vuruyor.El şebap yok edilmeli.
  • AliAli9 sa önce
    Balıkesirlilerin Turkıye Turkcesıne acılen kavusturulması gereken cok guzel bır kelımesı vardır: KOVALAK. Kendını bırsey zanneden, ne oldum delısı, aslında kımse tarafından cıddıye alınmayan ve hatta ayıplanan kısıyı ifade eder. BAE kovalağın hasıdır.
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