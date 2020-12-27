BAE'nin kirli planını ifşa etmişti... Saldırıya uğradı!

İsrail’in bazı Arap ülkeleriyle imza attığı “ihanet anlaşmalarında” Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan’ın ekonomik destek planına dair bir haber yayınlayan Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesi siber saldırıya uğradı. The Middle East Eye internet sitesinin haberine göre El-Ahbar’ın internet sitesi Salı günü başlayan ve devam eden siber saldırıyla karşı karşıya.

Lübnan gazetesi pazartesi günü, adı belirtilmeyen bir Faslı diplomatik kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail’le “normalleşme” imzaları atan ülkelere Abu Dabi ve Riyad’ın mali destek ve ekonomik yardım vaadinde bulunduğunu kaydetmişti. Haberde, Faslı diplomatın, İsrail’le anlaşmalara imza atan ülkelere ABD’nin ekonomik yardım sözü verdiğini, iddia eden açıklamaları yayınlandı.

Haberde ekonomik yardım vaadinin, “kısmen Riyad ve Abu Dabi’nin doğrudan sağlayacağı desteğe ve bununla beraber İsrail’in özellikle lojistik ve teknik uzmanlık açısından doğrudan rol oynadığı yatırım projelerine katılıma sağlamaya dayandığına” dikkat çekiliyordu. Haberin yayınlanmasından kısa bir süre sonra gazetenin internet sitesinin DDos saldırısına maruz kaldığı belirtiliyor. BAE’nin son yıllarda, İsrail’in eski askeri siber güvenlik uzmanlarını kiralayarak, küresel çapta saldırılar düzenlediği biliniyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Fas Kralı 6. Muhammed’i İsrail’e davet etti. ABD arabuluculuğunda İsrail ve Fas arasında varılan normalleşme anlaşmasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fas Kralı 6. Muhammed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Netanyahu’nun Fas Kralı 6. Muhammed’i İsrail’i ziyaret için ülkeye davet ettiği belirtildi. Öte yandan 3 gün önce İsrail ve Fas arasında diplomatik ilişkilerin normalleşmesi kapsamında 4 anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: Yeni Şafak