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BAE'li akademisyenin "Yemen'i bölme" mesajı tepkilere neden oldu

- Abu Dabi Veliaht Prensinin eski Danışmanı ve akademisyen Abdulhalık Abdullah'ın, Yemen'i bölme ifadelerini içeren mesajı sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılandı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:03
BAE'li akademisyenin "Yemen'i bölme" mesajı tepkilere neden oldu

ADEN (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensinin eski Danışmanı Profesör Abdulhalık Abdullah'ın "Yemen'in bölünmesi"ni içeren mesajına tepki yağdı.

Siyasal Bilgiler Profesörü Abdullah'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Artık birleşik tek bir Yemen olmayacak" paylaşımı başta Yemenliler olmak üzere birçok kesimden büyük tepki topladı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, BAE'li akademisyenin söz konusu paylaşımının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İryani, tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"Yemen'in birliği siyasi bir tartışma meselesi değildir. Bu konu Yemenlilerin onuru ve değişmez ilkesidir. Yemen'in birliğine yönelik sağdan, soldan gelen sesler kendisinden başkasını temsil etmez."

Enformasyon Bakanı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi de "Ne siz ne de başkası, Yemen halkının kaderine karar verme hakkına sahip. Yemen halkını değişen ruh halinizden uzak tutun. Ne istediğine onlar karar versin." ifadelerini kullandı.

Yemen Meclis Başkan Yardımcısı Abdulaziz Cabbari, BAE'li akademisyeni "Yemenli kardeşlerinize ülkelerinin bugünden sonra 'bir devlet' olmayacağı yönünde gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bu müjdeye karşılık Husilerin alnınızdan öpmesiyle beraber üstün derecede bir madalya hak ediyorsunuz." diyerek eleştirdi.

Gazeteci Halid el-İlvani de tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

"Yemenlilerin BAE'yi bölme çağrısını kabul eder misiniz? Yoksa size helal olan başkasına haram mı? Ayrıca içinde bulunduğunuz Arap koalisyonunun savunduğu meşruiyet çağrısı nerede kaldı?"

Avukat Muhammed el-Misveri ise mesajında "Bu paylaşımlar BAE'nin Arap koalisyonuna neden ortak olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Siz iddia ettiğiniz gibi meşruiyeti yeniden sağlamak için koalisyona katılmadınız. Bunu önlemek ve Yemen'i bölmek için katıldınız." ifadelerine yer verdi.

- Yemen'deki kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Savaşın başladığı ilk aylarda BAE, koalisyon bünyesinde etkili ve önemli bir rol oynamış olsa da bu rol daha sonra radikal İslami örgütler ve Husilere karşı oluşturulan yarı nizami "paralel" güçler lehine geriledi.

Arap koalisyonu içindeki en önemli müttefik konumunda bulunan, hatta Suudi Arabistan'la komuta koltuğunu paylaşan BAE'nin Yemen'den kısmi olarak çekilme niyeti içine girmesi, Riyad yönetiminin Yemen dosyası ve İran ile ABD arasında bölgede yaşanan gerilim başta olmak üzere izlediği politikadan farklı bir politika izlediğini gösteriyor.

Arap basınında yer alan haberlerde, koalisyon güçlerinin yeniden konuşlandırılması kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin de Yemen'deki askeri varlığını azaltmaya başladığı ifade edilmişti.

Yemen'de 2015 yılından bu yana 100'den fazla askerini kaybeden BAE'nin, çoğu eğitim amaçlı olmak üzere bin 500 subay bulundurduğu Yemen'de, 2 bine yakın yabancı paralı asker istihdam ettiği de öne sürülüyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:03
  1. Abdulhalık Abdullah
  2. BAE
  3. Yemen

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