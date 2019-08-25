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Batı kuklası BAE Şeyhi'nden Hint lider Modi'ye devlet nişanı!

Batılı devletlerin kuklası haline gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yine kendisine yakışanı yaptı. Keşmir krizi gündemdeyken ülkeye ziyaret düzenleyen Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye, ülkenin en yüksek sivil nişanı olan 'Zayed' Nişanı takdim edildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 08:14
Batı kuklası BAE Şeyhi'nden Hint lider Modi'ye devlet nişanı!

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkeyi ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Vatan Sarayı'nda bir araya geldi.

"En yüksek sivil nişanı" verildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, görüşme sırasında Veliaht Prens Al Nahyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, Zayed Nişanı diye isimlendirilen ve BAE'nin "en yüksek sivil nişanı" olma özelliğini taşıyan bir madalya verdi. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin, stratejik işbirliklerinin, küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün iki günlük resmi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gelmişti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 08:14
  1. Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Hindistan Başbakanı Narendra Modi
  4. nişan

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