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BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı: 10 ölü, 41 yaralı

- Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava saldırılarına maruz kalan Yemen hükümet güçleri saflarında en az 10 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:49
BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı: 10 ölü, 41 yaralı

İSTANBUL (AA) - Yemen'in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava saldırılarına maruz kalan hükümet güçlerinden en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün (MSF) Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin geçici başkenti Aden'de bulunan hastanelere 51 yaralının ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 10'unun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, ülkenin geçici başkenti Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinde bulunan hükümet güçlerinin, BAE'nin hava saldırılarına maruz kaldığını belirtmişti.

BAE tarafından düzenlenen saldırıların aralarında sivillerin de bulunduğu ölü ve yaralılarla sonuçlandığını aktaran Hadrami, uluslararası toplumu ve özellikle de BM Güvenlik Konseyini (BMGK) bu saldırıları kınamaya, barış, istikrar ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya çağırmıştı.

Arap koalisyonuna da çağrıda bulunan Hadrami, Suudi Arabistan yönetiminin de hiçbir gerekçesi olmayan askeri gerginlikler karşısında Yemen hükümetinin yanında yer alması gerektiğini vurgulamıştı.


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:49
  1. Sınır Tanımayan Doktorlar
  2. Yemen

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