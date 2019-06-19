0553 313 94 23

BAE Sokotra adasından çekilmek zorunda kaldı!

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen'deki Sokotra adasındaki hükümet güçleriyle yaşanan silahlı çatışmaların ardından adadan ayrılmak zorunda kaldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:40
BAE Sokotra adasından çekilmek zorunda kaldı!

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı silahlı güçler, Yemen'in Sokotra adasından çekilmek zorunda kaldı.

Sokotra Valisi Nizar Mahrus yaptığı yazılı açıklamada, Hizamı Emni adı verilen bozguncu unsurların bugün adadaki Erahbil limanına saldırdığını, yaşanan çatışmaların ardından söz konusu güçlerin kaçarak adayı terketmek zorunda kaldıklarını belirtti. 

Yaşanan çatışmalarda yaralanan olmadığını dile getiren Sokotra Valisi Mahrus, adada hayatın normale döndüğünü kaydetti. 

Yemen Enformasyon Bakan Müsteşarı Muhtar er-Rahabi, valinin açıklamasından kısa bir süre önce Twitter hesabından BAE'ye bağlı Hizam-ı Emni milislerinin Sokotra'dan kaçtığını ve adanın ordu ve güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğunu duyurmuştu.

Nizar Mahrus Hafta başında, BAE'nin büyük destek verdiği Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı ayrılıkçı silahlı milisler, Balıkçılık Bakanı ve Sokotra Valisi'nin konvoyuna silahlı saldırı düzenlemişti. Düzenlenen suikast girişiminde yaralanan olmamıştı. 

BAE, Mayıs 2018'de dönemin Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın Sokotra'da olduğu bir sırada adaya askeri birlikler çıkarmıştı.

Sokotra adası, Aden Körfezi ile Afrika Boynuzu arasında Erahbil adaları olarak bilinen 6 adanın en büyüğü olarak Hint Okyanusu'nda büyük stratejik öneme sahip.     

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:40
  1. iran
  2. yemen
  3. suudi arabistan
  4. bae
  5. aden
  6. bmgk
  7. Ruhani
  8. Husiler
  9. Sokotra
  10. guterres
  11. kral Selman
  12. Veliaht Selman
  13. El Mesire
  14. Erhabil
  15. Nizar Mahrus
  16. Hizamı Emni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Falezlerden düşen genci polis kurtardı
    1. Falezlerden düşen genci polis kurtardı
    2. Gri listedeki DHKP/C'ye ağır darbe!
    3. Karlıova’da temizlik seferberliği, 5..
    4. Borsa, güne düşüşle başladı
    5. Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci..
    6. FETÖ’nün sözde Erciş imamı tutuklandı
    7. Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem..
    8. Serinlemek için göle giren askerden..
    9. Bayan avukatın koruma talebi haklı..
    10. Gençlik ve Spor eski bakanı Çağatay..
    11. Urartu Göz’e ilgi her geçen gün artıyor
    12. Yüz ve boyun sarkmasına dikkat
    13. Aksaray’da 200 bin dekar arazide 30..
    14. Beykozlu çiftçiler verimli sulamaya..
    15. Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı
    16. (Özel)Yüzde 85’i tamamlanan Çamlıca..
    17. Tahrikçi Demirtaş’tan İmamoğlu’na..
    18. (Özel) Karganın çorba içme çabası..
    19. TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnşaat..
    20. Süleyman Soylu'dan Trabzon’daki sel..
    21. Basra’daki ExxonMobil şirketine..
    22. Neslim Güngen en quality girişimci iş..
    23. ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık..
    24. Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firma..
    25. Kent Konseyinde Burak Taştan güven..
    26. Sayıştay’dan İmamoğlu’na yalanlama
    27. Basra'da petrol şirketine füze..
    28. (Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2..
    29. Tatil yapmanın 14 faydası
    30. (Özel) Turizm polisi Rus kadın..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz