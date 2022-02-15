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Dünya BAE’den Türkiye kararı! Az önce duyuruldu
Dünya

BAE’den Türkiye kararı! Az önce duyuruldu

Türkiye ile BAE arasındaki önemli anlaşmaların ardından hava yolu şirketi Fly Dubai, 2 Mart Çarşamba itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuşlarını başlatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 18:02:00 -
BAE’den Türkiye kararı! Az önce duyuruldu

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Fly Dubai, 2 Mart 2022 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) uçuşları başlatacağını duyurdu.

Fly Dubai'nin internet sayfasından yapılan duyuruda, 2 Mart Çarşamba itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na bilet rezervasyonlarının başladığı belirtildi.

BAE basınında yer alan haberlere göre, halihazırda Dubai-İstanbul Havalimanı hattında günlük bir uçuşunu sürdüren Fly Dubai, Dubai-Sabiha Gökçen Havalimanı hattında da haftada 5 sefer gerçekleştirecek.

Böylece Fly Dubai hava yolu şirketi, BAE ile İstanbul arasındaki haftalık uçuş sayısını 12'ye çıkarmış olacak.

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