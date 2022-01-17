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Dünya BAE'den tepki: Cezasız kalmayacak
Dünya

BAE'den tepki: Cezasız kalmayacak

BAE, Yemen'deki İran destekli Husi milislerin Abu Dabi'ye yönelik saldırısının cezasız kalmayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 22:14:00 -
BAE'den tepki: Cezasız kalmayacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki İran destekli Husi milislerin Abu Dabi'ye yönelik saldırısının cezasız kalmayacağını bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen ve 3 kişinin ölümüne 6'sının yaralanmasına neden olan saldırının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Husilerin söz konusu saldırısının, uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası camiaya, "sivilleri ve sivil tesisleri hedef alan bu terör saldırılarını kınama" çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa temennisinde bulunuldu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, Abu Dabi'deki Musaffah bölgesine İHA ile saldırı düzenlendiği, saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedilmişti.

Abu Dabi polisi de, söz konusu şüpheli İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğünde, BAE'nin de içinde yer aldığı Arap koalisyonu, Yemen'deki iç savaşta Mart 2015'ten bu yana Husi milislere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.

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