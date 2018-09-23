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BAE'den İran'ın suçlamalarına yalanlama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın, Ahvaz kentindeki silahlı saldırıya ilişkin kendilerine yönelttiği suçlamaları kabul etmeyerek reddettiğini duyurdu.

23 Eylül 2018 Pazar 23:52
BAE'den İran'ın suçlamalarına yalanlama

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın, Ahvaz'daki saldırının ardından Abu Dabi yönetimine yönelttiği suçlamaların, "asılsız" olduğunu belirtti.

İran'a, "BAE'ye karşı kışkırtma" suçlaması yönelten Karkaş, "İran içinde BAE'ye karşı resmi bir kışkırtma olması üzücü. Ahvaz saldırısının ardından ülkeye nefes aldırma çabası içinde bu kışkırtma artıyor. BAE'nin terör ve şiddet karşıtı tutumu açıktır. Tahran'ın suçlamaları asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Karkaş, suçlamaların içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

MASLAHATGÜZAR BAKANLIĞA ÇAĞRILMIŞTI

İran, Bugün Ahvaz kentindeki saldırıya ilişkin yapılan bazı açıklamalar nedeniyle bugün BAE Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Ahvaz'daki terör saldırısına ilişkin BAE'li bir devlet yetkilisinin yaptığı yorum nedeniyle BAE'nin Tahran Maslahatgüzarının bakanlığa çağrılarak gerekli uyarıların yapıldığını açıklamıştı.

Kasımi, maslahatgüzara, ülkesinin siyasi mercilerine bağlı kişiler tarafından yapılan ve terörü himaye eden ifadelerden BAE hükümetinin de sorumlu olduğunu ve bu tür durumlar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini bildirdiklerini ifade etmişti.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde dün İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından İran yönetimi El Ahvaziye örgütünü suçlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ahvaz kentindeki saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiğini ve kimlerle bağlantılı olduğunu "çok iyi bildiklerini" söylemişti.

El Ahvaziye olarak tanınan "Ahvaz Milli Direnişi" çatısı altındaki "Ahvaz Özgürlükçü Arap Hareketi" İran'ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı bir "terör örgütü" olarak biliniyor.

 

 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 23:52
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