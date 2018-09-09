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Amerikan kuklası BAE'den İdlib'le ilgili şaşırtan açıklama

ABD kuklası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, İdlib'in sivillerin hayatını tehlikeye atacak kanlı çatışmaların dışında tutulması gerektiğini belirtti.

09 Eylül 2018 Pazar 07:33
Amerikan kuklası BAE'den İdlib'le ilgili şaşırtan açıklama

Twitter hesabından açıklama yapan Karkaş, "İdlib'in, sivillerin hayatını tehlikeye atacak kanlı çatışmaların dışında tutulması BAE ve uluslararası toplumun önceliğidir." ifadesini kullandı.

"ARAPLARIN SURİYE KRİZİNDE NEDEN NÜFUZU KALMADI, ARAŞTIRMALIYIZ"

Karkaş, Arapların Suriye krizi karşısındaki rolü ve nüfuzunun neden azaldığının ortaya konulması için kapsamlı ve ciddi araştırmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib ve ülkenin orta kesimindeki Hama illerinde düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil yaşamını yitirmiş 7'si yaralanmıştı.

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 07:33
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  5. idlib
  6. Enver Karkaş

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