BAE’den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi Arabistan’ı hedef alanlar...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed el-Nahyan, uluslararası tepkiye neden olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin ilk defa konuştu.

Dışişleri Bakanı el-Nahyan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bizler her zaman Suudi Arabistan’ın yanındayız. Çünkü bu duruşumuz, şerefli, onurlu, istikrarlı ve umutlu bir duruştur” dedi.

Diğer taraftan BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş’dan da Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama geldi.

Suudi Arabistan’a karşı kirli bir kampanyayı beklediğini belirten Karkaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Söylenenlerin insani gerçeklerden uzak olduğunu açıklamak zarurettir. Suudi Arabistan'ı siyasi hedef olarak gösteren çağrılar, bu propagandayı yapanlar için korkunç sonuçlar doğuracaktır” ifadelerine yer verdi.

Karkaş, “Suudi Arabistan'ın başarısı bölge ve halk için ilk tercih olmaya devam edecektir” dedi.

Kaynak: Milli Gazete