0553 313 94 23

BAE'den Arap koalisyondaki geleceğine ilişkin açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş:- "Arap koalisyonu bünyesinde Yemen'deki istikrarın sağlanmasına destek olmadaki rolümüzün devam edip etmeyeceği kararını Suudi Arabistan verecektir"

25 Ağustos 2019 Pazar 14:48
BAE'den Arap koalisyondaki geleceğine ilişkin açıklama

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Abu Dabi'nin Yemen'de faaliyet gösteren koalisyon güçlerindeki rolünün devam edip etmeyeceğine Riyad'ın karar vereceğini belirtti.

Karkaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Abu Dabi'nin Riyad ile stratejik ilişkisi göz önüne alındığında, Arap koalisyonu bünyesinde Yemen'de istikrarın sağlanmasına destek olmadaki rolümüzün devam edip etmeyeceği kararını Suudi Arabistan verecektir." ifadesini kullandı.

BAE'nin Suudi Arabistan'ın öncü ve merkezi rolüne ilişkin sarsılmaz kanaatine işaret eden Karkaş, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki bağın, özellikle zorlu şartlar altında hayâtî ve çok kapsamlı olduğunu vurguladı.

Karkaş, Abu Dabi'nin Yemen'deki Kararlılık Fırtınası operasyonu ile Arap koalisyonuna, Riyad yönetiminin davetiyle katıldığına dikkati çekerek, kardeş Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerindeki katılımlarının devamının da bu çağrıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birliklerinin, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmesinin ardından, Abu Dabi'nin ülkedeki rolüne ilişkin çeşitli sesler yükselemeye başlamıştı.

Yemenli meclis üyeleri, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den BAE'nin Yemen'deki savaşa katılmasından vazgeçmesini istemişti.

Yemen hükümeti ise Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin geçici başkent Aden'deki eylemleri ve sonuçlarından Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sorumlu tutmuş, Abu Dabi'yi bu güçlere destek olmakla suçlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

- Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:48
  1. Abu Dabi
  2. BAE
  3. Karkaş
  4. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da polis merkezine EYP’li saldırı
    1. Diyarbakır’da polis merkezine EYP’li..
    2. Bangladeş'teki Arakanlılardan protesto
    3. İranlı kadın sanatçıya yurt dışı yasağı
    4. Fenerbahçeli voleybolcu Dicle Nur..
    5. Güreş: Uluslararası Mehmet Akif Pirim..
    6. Eskişehir'de korkunç olay! Yola..
    7. Eskişehir’de genç bisikletçiler..
    8. Yaşlı kadının ölümü köyü yasa boğdu
    9. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan..
    10. Devasa mühimmatı test ettiler! ‘Taviz..
    11. Ankara’da lüks otomobil takla attı: 1..
    12. Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
    13. Başkentte sahte içki operasyonu
    14. Yüzme kursu, skolyoz hastası Görkem’in..
    15. İstirahatteki komiserin erken ihbarı..
    16. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka..
    17. KKTC Başbakanı Tatar: "KKTC, Türkiye..
    18. Mehmet Metiner'den flaş istifa..
    19. Çavuşoğlu'ndan şehit askerler için..
    20. Tokat 2. Off-Road Yarışları
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek