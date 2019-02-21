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BAE'den 5,5 milyar dolarlık savunma sanayisi anlaşması

21 Şubat 2019 Perşembe 20:20
BAE'den 5,5 milyar dolarlık savunma sanayisi anlaşması

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında çeşitli firmalarla 5,5 milyar dolarlık anlaşma yaptı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, IDEX 2019 Sözcüsü Muhammed el-Hassani, bu yıl fuara katılan firmalarla BAE'nin savunma sanayisi alanında yaptığı anlaşmaların tutarının 5,5 milyar doları bulduğunu söyledi.

Hassani, yerli firmaların yanı sıra Amerikan, Fransız, Alman ve Rus şirketleriyle de anlaşmalar yapıldığını aktardı.

Geçen yıla göre rakamlarda artış olduğuna dikkati çeken Hassani, IDEX 2018'de BAE'nin 5,3 milyar dolarlık anlaşma yaptığını hatırlattı.

IDEX 2019 Uluslararası Savunma Fuarı, 17-21 Şubat'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlendi.

Türkiye'den de çok sayıda firmanın katıldığı fuarda Türk savunma sanayisi ürünlerinden zırhlı araç platformları, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünlerinin tanıtım ve sunumları yapıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 20:20
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. IDEX 2019
  3. Savunma Sanayii

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