BAE'de İngiliz öğrenci işkenceyle tehdit edilmiş

LONDRA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) önce casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası verdiği, sonra affettiği İngiliz vatandaşı Matthew Hedges, hapishanede işkenceyle tehdit edildiğini söyledi.



The Times gazetesine açıklamalarda bulunan Hedges, bazı günler 15 saati bulan sorgulara maruz kaldığını belirterek, BAE'li yetkililerin "Seni deniz aşırı bir üsse götürüp hapsederiz. Bütün gün dövülür ve işkence görürsün. Bir daha gün ışığı göremezsin." dediklerini aktardı.



Kendisinden İngiltere aleyhine casusluk yapmasının istendiğini belirten Hedges, "Gitgide daha saldırgan hale geldiler. Ben de baskı altında 'Peki, tamam' dedim." diye konuştu.



Hapishanede ayaklarından kelepçelendiğini ve kendisine ağır sakinleştirici ilaç karışımı içirildiğini anlatan Hedges, mahkemeye de bu ilaçlarla uyuşturulmuş halde çıkarıldığını söyledi.

- İngiltere'ye eleştiri

İngiliz hükümetinin BAE ile ilişkisini de eleştiren Hedges, dışişleri bakanlığının duruşunu gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, "Değerlerini yeniden tartmalı. Finansı ve ticareti, temsil ettiği değerlerin önüne mi koyuyor?" ifadelerini kullandı.



İngiltere'deki Durham Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Hedges, Arap Baharı'nın etkilerini araştırmak için gittiği BAE'de 5 Mayıs'ta casusluk iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.



Abu Dabi Temyiz Mahkemesi, "BAE aleyhinde casusluk yapma ve ülke dışına hassas istihbarat ve güvenlik bilgisi çıkarma" suçlamasıyla yargılanan doktora öğrencisi Hedges hakkında geçen ay müebbet hapis cezası kararı vermişti. BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, Hedges'i affetmişti.