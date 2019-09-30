Birleşik Arap Emirlikleri'nde can pazarı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
BAE'nin Dubai kentinde 14 işçiyi taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığını bildirildi.30 Eylül 2019 Pazartesi 13:59
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE)Dubai kentinde işçileri taşıyan bir minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Dubai polisinden yapılan açıklamada, Şeyh Muhammed Bin Zayed yolunda 14 işçiyi taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığını belirtildi.
Dubai'de çalışan Asya kökenli işçiler
Yaralılardan 4'nün durumunun ağır olduğunu aktaran Dubai polisi, ölen ve yaralananların Dubai'de çalışan Asya kökenli işçiler olduğunu ifade etti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ