Birleşik Arap Emirlikleri'nde can pazarı! Çok sayıda ölü ve yaralı var BAE'nin Dubai kentinde 14 işçiyi taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığını bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE)Dubai kentinde işçileri taşıyan bir minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Dubai polisinden yapılan açıklamada, Şeyh Muhammed Bin Zayed yolunda 14 işçiyi taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığını belirtildi. Dubai'de çalışan Asya kökenli işçiler Yaralılardan 4'nün durumunun ağır olduğunu aktaran Dubai polisi, ölen ve yaralananların Dubai'de çalışan Asya kökenli işçiler olduğunu ifade etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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