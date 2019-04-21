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BAE'de bir Hindu tapınağının temeli atıldı

21 Nisan 2019 Pazar 17:38
BAE'de bir Hindu tapınağının temeli atıldı

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Körfez ülkelerinde ilk olan bir Hindu tapınağının temeli atıldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, başkent Abu Dabi'de düzenlenen temel atma törenine BAE'den yetkililer ile Hindistan'ın Abu Dabi Büyükelçisi Navdeep Singh Suri katıldı.

Dubai ile Abu Dabi Otoyolu yakınında 55 bin metre kare alana inşa edilecek tapınak, ibadethane, ders salonu, kabul salonu, spor salonu, yemekhane, kitap ve hediyelik eşya satış dükkanı ve bahçe barındıracak.

Öte yandan sosyal paylaşım sitesinde BAE'nin bu adımına tepki gösterildi.

BAE'li aktivistler, Müslümanlara karşı hoşgörülü olmadığını belirttikleri BAE'nin, İslam dışındaki diğer tüm dinlere hoşgörülü davrandığını ifade ederek BAE'nin bu tutumunu eleştirildi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 17:38
  1. BAE
  2. Körfez
  3. tapınak

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