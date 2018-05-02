BAE Yemen'i de karıştırıyor! Devrimci güçler...

YENİAKİT.COM.TR - İç savaşın sürdüğü Yemen'in Aden kentinde devrimci güçler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı Muhammed bin Zayed'in fotoğrafını bulunduğu yerden indirdi.

Ayrıca BAE'nin desteklediği ve finanse ederek maaş ödediği güneyli ayrılıkçılar, Suudi Arabistan tarafından desteklenen ve uluslararası toplum tarafından tanınan devrik Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur El Hadi'ye bağlı güçlerle çatışıyor.