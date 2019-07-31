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"BAE yaptırımlara rağmen İran'la finansal işlemlere onay verdi" iddiası

İran Dövizciler Birliği Genel Sekreteri Şahab Kurbani:- "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iki banka İran'la finansal iş birliğine hazır olduğunu açıkladı. Bu konudaki görüşmeler başladı ancak işlemler henüz operasyonel hale gelmedi"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:39
"BAE yaptırımlara rağmen İran'la finansal işlemlere onay verdi" iddiası

ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) iki bankanın ABD'nin bankacılık yaptırımlarına rağmen İran'la finansal işlemlere onay verdiği iddia edildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya konuşan İran Dövizciler Birliği Genel Sekreteri Şahab Kurbani, İran ile BAE'nin, yaptırımlara rağmen bankacılık ilişkilerini geliştirdiğini söyledi.

Kurbani, "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iki banka İran'la finansal iş birliğine hazır olduğunu açıkladı. Bu konudaki görüşmeler başladı ancak işlemler henüz operasyonel hale gelmedi." dedi.

İran'ın bankacılık işlemlerini Umman üzerinden sürdürdüğünü aktaran Kurbani, ancak Umman'ın para biriminin uluslararası piyasalarda desteklenmediğini, bu yüzden daha maliyetli olmasına rağmen BAE bankalarını tercih edeceklerini sözlerine ekledi.

Kurbani, söz konusu bankaların ismini vermedi.

Bölgesel meselelerde Suudi Arabistan'la birlikte İran karşısında yer alan BAE yönetiminin son zamanlarda İran'la yakınlaştığına yönelik haberler medyada sıklıkla yer buluyor.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımlarını da kapsayan ambargolar nedeniyle Tahran yönetiminin uluslararası bankalarla finansal işlemleri kısıtlanıyor.



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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:39
  1. BAE
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