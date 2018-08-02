0553 313 94 23

Çarpıcı iddia: BAE ve Suudilerden Katar'ı işgal planı! ABD'li bakan engel oldu

Dış basında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. The Intercept'te yer alan haberde, Suudi Arabistan ve BAE'nin Katar ile yaşanan diplomatik krizin ilk günlerinde, Katar'a yönelik askeri müdahale için harekete geçtikleri ancak işgal planının eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından durdurulduğu iddia edildi. İddiaya göre bu olay, Tillerson'ın görevden alınmasında da etkili oldu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:31
Çarpıcı iddia: BAE ve Suudilerden Katar'ı işgal planı! ABD'li bakan engel oldu

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Körfez ülkelerinin Katar ile tüm diplomatik bağlarını kestiği krize öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin krizin yaşandığı ilk günlerde Katar'a yönelik askeri operasyon planladıkları ancak eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından engellendikleri iddia edildi.

KATAR'IN BAŞKENTİNİ ELE GEÇİRECEKLERDİ

The Intercept'te Alex Emmons imzasıyla yayınlanan habere göre, askeri müdahale planı BAE'den de askeri destek alacak Suudi kara birlikleri sınırdan 100 kilometre kadar içeri ilerleyerek Katar'ın başkenti Doha'yı ele geçirmeyi de içeriyordu.

ABD ÜSSÜDE KUŞATILACAKTI

Askeri müdahale planının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensleri tarafından yapıldığı belirtilirken, Katar Şeyhi Al Thani'ye yönelik saldırının da planladığı ifade edildi. The Intercept'in haberinde, Suudi birliklerinin ABD'nin Doha'da 10 bin Amerikan askerine ev sahipliği yapan El Udeyd Hava Üssü'nü sadece kuşatmayı planladığı bildirildi.

TİLLERSON PLANDAN VAZGEÇİRDİ

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'ı işgal planının, eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a Katar istihbaratı tarafından iletildiği belirtildi. Ancak Tillerson'ın böyle bir operasyona girişilmemesi konusunda Suudi Arabistan Kralı Selman'ı aradığı, bunun üzerine ABD ile Suudi Arabistan'ın uzun süreli ilişkilerinin zarar görmemesi için Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın askeri müdahale planından vazgeçtiği öne sürüldü.

Haberde yer alan bir başka iddiaya göre, bu olay Tillerson'ın görevden alınmasında da kilit rol oynadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin olayın ardından Washington'da Tillerson aleyhinde lobi çalışmaları yaptığı iddia edildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:31
  1. abd
  2. suudi arabistan
  3. bae
  4. Katar
  5. Doha
  6. tillerson
  7. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'deki muhalifler imzaları teslim etti
    1. CHP'deki muhalifler imzaları teslim etti
    2. O hastaneden skandal uygulama! Acil..
    3. İşte Erdoğan'ı en çok arayan dünya..
    4. Gomis'ten ayrılık iddialarına cevap
    5. Samsung yeni tabletini tanıttı: Galaxy..
    6. Orgeneral Ümit Dündar kimdir? Ümit..
    7. "Türkiye yaptırımla hizaya getirilecek..
    8. DAEŞ'liler ABD helikopterleri ile..
    9. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin..
    10. Meteoroloji'den dikkat çeken '36 saat'..
    11. Türk hava sahasında facianın eşiğinden..
    12. Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığının..
    13. Rüstem Yücesan'a operasyon mu yapıldı?
    14. Hamas açıkladı: 2 heyet Gazze'ye gidiyor
    15. İlklerin YAŞ toplantısı başladı
    16. Bebek bakımı çantasında neler olmalıdır?
    17. Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'la bir..
    18. Kapalıçarşı skandalı sonrası Nusret'i..
    19. Yunanistan'dan atanmış müftülere..
    20. Bursa'da uyuşturucu tacirlerine büyük..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak