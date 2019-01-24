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İran duyurdu: BAE ve Suudiler 7 bin DAEŞ'liyi o bölgeye gönderdi

İran Ordusu Stratejik İnceleme ve Araştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Pordastan, DAEŞ'in bazı ülkeler tarafından kullanıldığına dikkat çekerek, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 7 bin DAEŞ militanını Afganistan'a yerleştirdi" dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 00:20
İran duyurdu: BAE ve Suudiler 7 bin DAEŞ'liyi o bölgeye gönderdi

İran Ordusu Stratejik İnceleme ve Araştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Pordastan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 7 bin DAEŞ militanını Afganistan'a yerleştirdiğini ileri sürdü.

Başkent Tahran'da ordunun son 40 yılıyla ilgili düzenlenen konferansta konuşan Pordastan, bölgedeki DAEŞ varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Onlara takviye güç gönderiliyor"

Irak'ın Diyala vilayetinde terör örgütü DAEŞ'in tekrar hareket halinde olduğunu belirten Pordastan, bölgedeki terörizmle mücadeleye ilişkin, "Bugün 7 bin DAEŞ'li, Suudi Arabistan ve BAE tarafından Afganistan'a yerleştirildi. Söz konusu ülkeler oyun peşinde ve emperyalist güçler de sürekli olarak onlara takviye güç gönderiyor" iddiasında bulundu.

"Askerlerimize ateş açma izni verildi"

İran Kara Kuvvetlerinin, sınırlarda muhtemel tehlikelere karşı aralıksız yüksek kapasiteli gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Pordastan, "Eğer bize karşı bir saldırıda bulunmaya yeltenirlerse yok edici cevabı alırlar. Ayrıca hava savunma birimlerimiz sınırları sürekli kontrol ediyor, ülkemizin çıkarlarına karşı bir hareketlilik olursa askerlerimize ateş açma yetkisi verildi" bilgisini paylaştı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 00:20
  1. Ordu
  2. İran Cumhurbaşkanlığı
  3. DAEŞ örgütü
  4. Kore Arirang Televizyonu

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