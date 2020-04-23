BAE ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye geldiler
Koronavirüs salgını sonrası uçak seferlerinin durdurulması nedeniyle BAE ve Suudi Arabistan'da kalan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası uçuşların iptal edilmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'da kalan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'na ait tahliye uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Uçuşların iptal olmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da kalan Türk vatandaşlarını taşıyan THY'nin tahliye uçaklarıyla bugün saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçakta gerekli sağlık kontrolünden geçen vatandaşlar daha sonra otobüslerle 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Bolu ve Sakarya'daki yurtlara götürüldü.
23 Nisan nedeniyle yolculara Türk bayrağı dağıtıldı. Uçaktan inen yolcular daha sonra apronda açılan Türk bayrağı önünde fotoğraf çekildiler.