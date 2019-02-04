0553 313 94 23

S. Arabistan ve BAE'den ortak para birimi!

Suudi Arabistan Para Ajansı (SAMA) ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (UAECB) birlikte yaptıklarıaçıklamada, geliştirdikleri ortak kripto para birimi Aber’i tanıttılar.

04 Şubat 2019 Pazartesi 08:19
S. Arabistan ve BAE'den ortak para birimi!

İki ülke arasındaki sınır ötesi işlemler için kullanılacak kripto para birimi, Proof-of-Concept(PoC) algoritması kapsamında, sınır ötesi işlemlerde havale yapma konusunda Blockchain ve dağıtık defter teknolojileriyle kullanılacak.

Yedek sistem kullanma olanağını da sağlayacak

Ticaret Bakanlığı 'Blog'unda yer alan habere göre, açıklamada, bazı ülkelerdeki merkez bankalarının blockchain ve dağıtık defter teknolojilerinin kullanıldığı pilot uygulamalara dikkat çekildi. Yapılan açıklamaya göre projenin ortak yapılmasının temel sebebi, iki ülkenin de de havale konusunda yeni bir sisteme ihtiyaç duymasının yanı sıra SAMA ve UAECB’in uluslararası havale teknolojisini geliştirmek istemesi olarak açıklandı. Bu proje aynı zamanda herhangi bir nedenden dolayı kesintiye uğramaması için merkezi sistemlere ek bir de yedek sistem kullanma olanağını sağlayacaktır.

Açıklamada, SAMA ve UAECB’in pilot projelerinin yerel ve uluslararası alanda fayda sağlayacağı dile getirilerek, bu projenin dünyada gelişen modern teknolojiye ayak uydurmak amacıyla hayata geçirildiği kaydedildi.

İlk aşamada teknik yönlerin odak noktası olacağı ve her ülkede sınırlı sayıda banka ile sınırlandırılacağı  ifade edilen açıklamada, “Herhangi bir teknik sorunla karşılaşılmaması durumunda, gelecekteki ekonomik ve yasal gereklilikler incelenecek” ifadelerine yer verildi.

BAE- Suudi Arabistan Koordinasyon İcra Kurulu 17 Ocak’ta BAE başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirdiği toplantının ardından ortak entegrasyon vizyonunu uygulamak için her iki ülkenin de çıkarlarına hizmet edecek projeyi açıkladı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 08:19
  1. EKONOMİ
  2. Suudi Arabistan
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. BAE
  5. aber
  6. para

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karayolları yol haritası trafiğe açık ve kapalı yollar KGM yol durumu
    1. Karayolları yol haritası trafiğe açık..
    2. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    3. GÜNDEM / 4 Şubat 2019
    4. GSM borcu olanlar dikkat! Süre 28..
    5. Altın fiyatı yerel seçimlere kilitlendi
    6. İŞKUR kamu personel alımları KPSS'siz..
    7. İstanbullular dikkat! Trafik durma..
    8. New England Patriots, 6'ncı Super Bowl..
    9. Dolar, enflasyon öncesi yukarı yönlü
    10. Askerlik düştü mü son dakika..
    11. 04.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Türkiye'de hava az bulutlu geçecek
    13. Kara yollarında durum
    14. El Salvador’un başına Osmanlı torunu..
    15. Esed rejiminden İdlib'e saldırı : 2 ölü
    16. BAE ve Suudi Arabistan ortak para..
    17. Irak'ta İranlıları taşıyan otobüse..
    18. Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme..
    19. 3. havalimanı personel alımı 3...
    20. Türkiye bahar havasına girdi! Hava...
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!
    Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    Trump duyurdu: Askerleri tutmak istiyoruz
    Trump duyurdu: Askerleri tutmak istiyoruz