S. Arabistan ve BAE'den ortak para birimi!

İki ülke arasındaki sınır ötesi işlemler için kullanılacak kripto para birimi, Proof-of-Concept(PoC) algoritması kapsamında, sınır ötesi işlemlerde havale yapma konusunda Blockchain ve dağıtık defter teknolojileriyle kullanılacak.

Yedek sistem kullanma olanağını da sağlayacak

Ticaret Bakanlığı 'Blog'unda yer alan habere göre, açıklamada, bazı ülkelerdeki merkez bankalarının blockchain ve dağıtık defter teknolojilerinin kullanıldığı pilot uygulamalara dikkat çekildi. Yapılan açıklamaya göre projenin ortak yapılmasının temel sebebi, iki ülkenin de de havale konusunda yeni bir sisteme ihtiyaç duymasının yanı sıra SAMA ve UAECB’in uluslararası havale teknolojisini geliştirmek istemesi olarak açıklandı. Bu proje aynı zamanda herhangi bir nedenden dolayı kesintiye uğramaması için merkezi sistemlere ek bir de yedek sistem kullanma olanağını sağlayacaktır.



Açıklamada, SAMA ve UAECB’in pilot projelerinin yerel ve uluslararası alanda fayda sağlayacağı dile getirilerek, bu projenin dünyada gelişen modern teknolojiye ayak uydurmak amacıyla hayata geçirildiği kaydedildi.



İlk aşamada teknik yönlerin odak noktası olacağı ve her ülkede sınırlı sayıda banka ile sınırlandırılacağı ifade edilen açıklamada, “Herhangi bir teknik sorunla karşılaşılmaması durumunda, gelecekteki ekonomik ve yasal gereklilikler incelenecek” ifadelerine yer verildi.



BAE- Suudi Arabistan Koordinasyon İcra Kurulu 17 Ocak’ta BAE başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirdiği toplantının ardından ortak entegrasyon vizyonunu uygulamak için her iki ülkenin de çıkarlarına hizmet edecek projeyi açıkladı.