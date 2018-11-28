BAE ve Suudi Arabistan'ın sinsi planı! Türkiye'yi vurma projesi

Irak'ta cumhurbaşkanı seçilen Berham Salih, Türkiye'ye gelmek yerine soluğu Riyad'da alırken, Irak kabinesinden bazı bakanlar da peşpeşe Suud ve BAE'ye yönelik ziyaretler gerçekleştirdi. Bu temaslarla birlikte Suud ve BAE'nin Irak'la diyaloğu son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Körfez'in bölgeye yakınlaşma gayretini değerlendiren Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip, BAE Prensi Muhammed Bin Zayed'in özel bir proje kapsamında Irak ve Suriye ile ilgilendiğini kaydetti. Nakip, "Ana hedef Türkiye'yi kuzeyden vurma projesine destek vermektir" dedi. Irak ve Suriye'de İran-Rusya-Türkiye blokuna karşı ABD-İsrail merkezli güç merkezi üretildiğine dikkat çeken Nakip, şunları söyledi:

"Körfez etkisi daha fazla derinleşecek"

"Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih kendisini ilk tebrik eden ülke olan ve Irak'ın bağımsızlığı konusunda büyük çaba sarf eden Türkiye'ye henüz herhangi bir ziyaret gerçekleştirmedi. Ancak geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a gitti ve orada ilginç mesajlar verildi. Ardından Bakan Fuad Hüseyin, BAE'ye gitti. Sonrasında Mesud Barzani'nin BAE ziyareti gerçekleşti. Bu ziyaret trafiği, dönemin kodlarını anlama açısından büyük önem taşıyor. Sürecin Irak'ta olumsuz yansımaları olacaktır. Siyasi yapı ve Irak Parlamentosu bu durumdan etkilenecektir. Ülke genelinde uyuyan terör hücreleri gelişmelere paralel olarak yeniden uyandırılarak aktive edilebilir. Yeni bir çatışma hattı üretilme tehlikesi bulunuyor. Irak'a olan ilginin bir diğer boyutu ise Suriye'nin kuzeyinde ABD destekli kurulan terör koridoruna daha kolay ulaşım stratejisidir. 'Parçalı Irak' ve 'bölünmüş Suriye' planında Körfez etkisinin daha fazla derinleşeceği bir döneme giriyoruz."