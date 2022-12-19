'BAE ve Mısır'dan çok Türkiye'ye getireceğiz!' diyerek duyurdular! Tarih verildi, güzel haber geldi
Rus tur operatörü Fun&Sun Genel Müdürü Vladimir Rubtsov, 2023 yılında 1 milyon turisti Türkiye'ye götüreceklerini söyledi. Rubtsov, Mısır ve BAE'ye düşen payın ise 350 bin olduğunu belirtti.
Rus tur operatörü Fun&Sun'ın (eski adıyla TUI Rusya) Antalya'da düzenlenen yeni yıl etkinliğinde konuşan şirketin genel müdürü Vladimir Rubtsov, 2023 yolcu hedefini açıkladı.
2022 yılında 1,5 milyon kişiyi tatile götürdüklerini belirten Vladimir Rubtsov, 2023 yılı hedeflerinin yüzde 60 artışla 2,5 milyon yolcu olduğunu ifade etti.
2023 yılında hizmet verecekleri 2,5 milyon turistin 1 milyonunu (yüzde 40) Türkiye'ye göndereceklerini açıklayan Vladimir Rubtsov, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise 350'şer bin (yüzde 28) misafir götürmeyi hedeflediklerini anlattı.
Şirket ayrca, Rusya içibe ve Abhazya bölgesine ise 500 bin misafir (yüzde 20) götürecek.
Fun&Sun'ın 2023 yılında Tayland, Goa, Vietnam ve Sri Lanka gibi Güney Asya ülkelerine 200 bin (yüzde 8) kişi götürmeyi planladığını ifade eden Rubtsov, 50 bin Rus vatandaşına da Maldivler'de tatil yaptıracaklarını söyledi.