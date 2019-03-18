BAE ve Fransa'dan ortak askeri tatbikatı
- İki ülke kara kuvvetlerinin katılımıyla bugün başlayan Hamimat-10 isimli askeri tatbikat 3 hafta sürecek18 Mart 2019 Pazartesi 23:46
ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Fransa 3 hafta sürecek ortak askeri tatbikat başlattı.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, iki ülke kara kuvvetlerinin katılımıyla, "Hamimat 10" isimli ortak askeri tatbikatın başladığı belirtildi.
Tatbikatın; iş birliği, koordinasyon ve tecrübe paylaşımı çerçevesinde gerçekleştiği, hedefinin de savaş yeterliliğini artırma, saha deneyimi kazanma, askeri kavramları ve terminolojiyi birleştirme olduğu aktarıldı.
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