BAE, Türkiye'den satın alacak! Beklenmedik atağı: Türkiye'ye yeniden talep yapıldı! BAE’deki ilan...

Birleşik Arap Emirlikleri’nden ilanı bırakan bir firma, Türk üreticilerden villalar için avize satın alacak.

Türkiye’nin dünyada en tanınmış şirketlerinden her gün yüzlerce ihracat fırsatı geliyor. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir talep geldi.

Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren bir firma, ilan bırakarak Türk üreticilerden villalar için avize ithal edeceğini belirtti.

dünya-com'a göre: Bugün de elektrik ve elektronik sektöründe yer alan aydınlatma ürünlerinin bir alt kalemi olan lamba ve avize çeşitleri almak üzere TurkishExporter ilan bırakan BAE merkezli firma, Türkiye’den üretici şirketlerden teklif almak ve sipariş vermek istiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olarak bilinen Orta Doğu ülkesi BAE, Arap Yarımadası’nda yer alan ve yedi emirlikten oluşan bir federasyondur. BAE’de devam eden büyük inşaat projeleri için ithalatçı firmalar, Türkiye’den kaliteli ve uygun fiyatlı avizeleri daha önce de talep etmişti!

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