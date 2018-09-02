İsrail'den casus program alan BAE üst düzey isimleri dinlemiş!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), İsrailli “siber güvenlik” şirketi NSO’dan aldığı yazılımları Katar Emirlik ailesi, Suudi Arabistan’da kraliyet mensupları ve Lübnanlı siyasetçilere karşı kullandığı ortaya çıktı. BAE’nin, NSO’dan satın aldığı casus programıyla 3 ülkedeki kraliyet ve emirlik mensupları ile siyasetçilerin haberleşme ağını hacklediği öğrenildi. New York Times gazetesinin haberine göre, Perşembe günü casus yazılım üreticisi olan İsrail merkezli NSO Group aleyhinde açılan iki davada sunulan sızdırılmış e-postalar, BAE’nin bölgesel casusluk çabalarının boyutunu gözler önüne serdi.

ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEFTE

BAE’li yetkililerin İsrailli firmadan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, eski Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları Bakanı, Al-Arab gazetesinin editörleri ve üst düzey bazı isimlerin telefonlarını hacklemesini istediği ortaya çıktı. NSO’nun da bu isteğe karşı bazı yetkililerin telefon kayıtlarını BAE’ye verdiği öğrenildi. Sızan e-postalar ayrıca, BAE’nin 2014 yılından beri Al Sani’nin cep telefonu kayıtlarına ulaşmaya çalıştığını ve Katar kraliyet ailesinin 159 üyesine karşı casusluk yaptığını ortaya koyuyor. Bir e-postada ise İsrailli firma Katar’daki 13 “üst hedefte” isimle ilgili casusluk üzerine bir rapor vadediyor.

CASUSLUK İMPARATORLUĞU

İsrail merkezli NSO Group, kişilerin yazışmalarının takip edilmesini ve telefon görüşmelerinin dinlenmesini sağlayan programlar üreten bir şirket. İsrail merkezli şirketin ürettiği casus yazılımları birçok ülkenin istihbarat servisini büyük paralar ödeyerek satın alıyor. Şirketin casus yazılımlarının en büyük müşterileri arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Amerika ülkesi Panama ve Meksika var. Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail merkezli NSO Group’tan aldığı casus programla birçok Katar yetkilisini ve Körfez’de birçok gazeteci ve yetkiliyi takip ettiği belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail’le resmi diplomatik ilişkisi olmasa da perde arkası yürütülen ilişkilerin arttığı ve derinleştiği biliniyor. BAE’nin, eski CIA ajanlarıyla Körfez’de bir “Casusluk İmparatorluğu” kurma çalışmaları yürüttüğü daha önce de gündeme gelmiş, BAE istihbaratçılarının, Abu Dabi’deki bir yerleşkede bire bir CIA eğitimlerinden geçirildiği öğrenilmişti.

İSRAİL'İN SİLAHI

İsrail, casus yazılımları bir silah olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla, NSO Grubu’nun casus programlarını ancak İsrail Savunma Bakanlığı izniyle Birleşik Arap Emirliklerine satmış olabileceği belirtiliyor. Casus programlar akıllı telefonlarda işlev görüyor. Programı kullananlar, önce takip etmek istedikleri telefona bir mesaj gönderiyor. Mesajı alan kişi, mesajın altındaki linke tıkladığında program gizlice telefona kurulmuş oluyor. Bu aşama geçildikten sonra, casus programı kullananlar, kişinin yazışma ve konuşmalarını takip etmeye başlıyor.

(Yeni Şafak)