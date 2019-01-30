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BAE siber silahlarla telefonları hacklemiş

Reuters haber ajansının haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri için çalışan eski ABD istihbarat operatörleri ileri teknoloji bir casusluk aracıyla ülkedeki aktivist, diplomat ve yabancı liderlerin iPhone'larını hackledi- Telefonları hacklenen ve izlenen kişiler arasında eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Nobel Barış ödüllü aktivist Tevekkül Karman ve Müslüman Kardeşler hareketininden isimlerin de olduğu belirtildi

30 Ocak 2019 Çarşamba 21:39
BAE siber silahlarla telefonları hacklemiş

NEW YORK (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalışan eski ABD istihbarat operatörlerinin ''Karma'' olarak adlandırılan ileri teknoloji casusluk aracıyla ülkedeki aktivist, diplomat ve muhalif yabancı liderlerin iPhone marka telefonlarını hacklediği iddia edildi.

Reuters haber ajansının beş eski operatör ve incelenen belgelere dayandırdığı haberine göre, BAE için çalışan eski ABD istihbarat operatörleri ''siber silahlarla'' ülkedeki aktivist, diplomat ve yabancı liderlerin iPhone'larını hackledi.

Karma olarak adlandırılan siber aracın, Körfez ülkesi BEA'de 2016'dan beri yüzlerce hedefin izlenmesini sağladığı belirtilen haberde, telefonları hacklenen ve izlenen kişiler arasında eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Nobel Barış ödüllü Yemenli insan hakları aktivisti Tevekkül Karman ve Müslüman Kardeşler hareketininden isimlerin de olduğu kaydedildi.

Karma'nın, Abu Dabi'de BEA güvenlik birimleri ve onlar için çalışan eski ABD istihbarat operatörlerince siber operasyon birimlerinde kullanıldığının altı çizilen haberde, bu casusluk sisteminin 2016 ve 2017'de ise hedef iPhone'lardaki fotoğraf, e-posta, mesaj ve konum bilgisinin tespiti için de kullanıldığı ortaya kondu.

İsmi açıklanmayan bir istihbarat operatörü 2017'nin sonlarında Apple'ın güvenlik güncellemelerinin Karma'nın etkinliğini azalttığını söyledi.

Haberde ayrıca Karma gibi sistemlerin aynı anda yüzlerce iPhone'da konum bilgisi, fotoğraf ve mesaja ulaşabildiği belirtildi.

Obama dönemi eski Beyaz Saray siber güvenlik uzmanı Michael Daniel ise sadece Rusya, Çin, ABD ve yakın müttefikleri gibi yaklaşık 10 ülkenin bu tür silahlar geliştirebilme kapasitesine sahip olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Haberde BEA ve Apple yetkililerinin ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındığı ifade edildi.


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 21:39
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. heklemek
  3. Reuters

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