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Batı kuklası BAE, Papa'yı bağrına bastı! Stadyumda görkemli ayin

İlk kez bir Arap ülkesine ziyaret gerçekleştiren Vatikan Devlet Başkanı ve Papa Francis, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Zayid Spor Şehri Stadyumu'nda ayin düzenledi. Ayine katılımın yüksek olması ise dikkat çekti.

05 Şubat 2019 Salı 12:21
Batı kuklası BAE, Papa'yı bağrına bastı! Stadyumda görkemli ayin

Papa Francis'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ndeki tarihi ziyareti devam ediyor. İkinci gününde Zayid Spor Şehri Stadyumu'nda dev bir ayin töreni düzenleyen Papa için, on binlerce kişi stadyuma doluştu.

43 bin kişi kapasiteli stadyumun çim zeminine kurulan platform ile on binlerce kişi daha bu ayine konuk edildi.

Dev ayine dev kalabalık

Abu Dabi'de bulunan Zayid Spor Şehri Stadyumu'na gelen Papa, burada tribünlerde ve stadyum çimlerinde ayin gerçekleştirdi. Oldukça kalabalık bir gruba karşı ayin yapan Papa, kendisi için kurulan büyük bir platform üzerinde ayini yönetti.

Müslüman bir ülke olan BAE'de, neredeyse Vatikan'ı aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

"Elhamdülillah" yazan pankartlar açtılar

Özel bir kortej ile stadyuma kadar gelen Papa, burada Papamobil olarak bilinen aracıyla halkı selamladı. BAE'li kalabalığın bir kısmı Papa'nın fotoğraflarını çekip el sallarken, bir kısmı ise ellerinde "Elhamdülillah" yazan pankartlar ile dini lideri karşlıladı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:22
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