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BAE, Papa Franciscus'i ağırlamaya hazırlanıyor

Papa Franciscus, Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa olacak

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:55
BAE, Papa Franciscus'i ağırlamaya hazırlanıyor

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), şubat ayında Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'i ağırlamaya hazırlanıyor.

Abu Dabi merkezli, İngilizce yayın yapan "The National" gazetesinin haberine göre, Papa Franciscus, 5 Şubat'ta Abu Dabi'deki Zayid Stadyumu'nda yaklaşık 120 bin kişiyle bir araya gelecek.

Haberde, açıklamasına yer verilen Güney Arap Yarımadası Başpiskoposu Paul Hinder, Zayid Stadyumu'nda düzenlenecek programa katılmak için gerekli davetiyelerin Arap Yarımadasındaki tüm kiliselerden dağıtılacağını duyurdu.

- Vatikan'dan Körfez'e ilk ziyaret

Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa olacak.

Vatikan'dan daha önce yapılan açıklamada, Papa Franciscus'in Abu Dabi'deki dinlerarası diyalog toplantısına katılmak üzere Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine 3-5 Şubat 2019 tarihlerinde BAE'ye gideceğini bildirmişti.

Açıklamada, Papa'nın ayrıca BAE'deki Katolik Kilisesi'nden de davet aldığı aktarılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:55
  1. Abu Dabi
  2. BAE
  3. Papa Franciscus

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