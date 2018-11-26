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BAE müebbet hapse mahkum ettiği İngiliz vatandaşını affetti

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:11
BAE müebbet hapse mahkum ettiği İngiliz vatandaşını affetti

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, "casusluk" suçlamasıyla yargılanarak müebbet hapse mahkum edilen İngiliz doktora öğrencisi Matthew Hedges'i affetti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Aralık'ta kutlanacak "47. Ulusal Gün" münasebetiyle Devlet Başkanı Al Nahyan'ın aralarında Hedges'in de bulunduğu bazı isimler için "hemen yürürlüğe giren bir başkanlık affı çıkardığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca Hedges'in resmi evrakların tamamlanmasının ardından ülkeyi terk edebileceği ifade edildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Hedges'in ailesi Abu Dabi Temyiz Mahkemesinin verdiği müebbet hapis cezasının ardından Devlet Başkanı Al Nahyan'a af için dilekçe sundu.

Af dilekçesinin ülkedeki İngiltere Büyükelçiliği tarafından resmi kanallarla Devlet Başkanı Al Nahyan'a ulaştırıldığı aktarıldı.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş ise başkanlık affı sonrası yaptığı açıklamada "iki ülke arasındaki ilişkilerin öncelikli olduğunu" ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, daha önce yaptığı açıklamada, "Bu konuyu çözüme kavuşturamazsak, ciddi diplomatik sonuçları olacak." demişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May da "Karar karşısında derin hayal kırıklığına uğradık ve endişeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Abu Dabi Temyiz Mahkemesi, 21 Kasım'da "BAE aleyhinde casusluk yapma ve ülke dışına hassas istihbarat ve güvenlik bilgisi çıkarma" suçlamasıyla yargılanan Hedges hakkında müebbet hapis kararı vermişti.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karkaş, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, "casusluk" iddiasıyla tutuklanan Hedges hakkında hukukun gereklerini yerine getirmekte kararlı olduklarını belirtmişti.

İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Hedges, "Arap Baharı"nın etkilerini araştırmak için gittiği BAE'de 5 Mayıs'ta "casusluk" iddiasıyla gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:11
  1. af
  2. BAE
  3. İngiliz vatandaşı

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