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BAE kışkırtması sürüyor! Ülkede emniyet müdürleri görevden alındı

Yemen'de BAE destekli Hizam Emni birlikleri tarafından gerçekleştirilen darbede iş birliği yaptıkları gerekçesiyle iki ilin emniyet müdürü görevden alındı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:39
BAE kışkırtması sürüyor! Ülkede emniyet müdürleri görevden alındı

Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, Aden ve Lahic emniyet müdürlerini "darbede iş birliği yapmak" suçlamasıyla görevden aldı.

Geçici başkent Aden'de kontrolün Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birliklerinin eline geçtiği Yemen'de sular durulmuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni birliklerinin Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal etmesini "meşruiyete darbe" olarak niteleyen Yemen hükümetine göre, iki ilde emniyet teşkilatının başındaki isimler de bu girişimde rol oynadı.

Yemen İçişleri Bakanı Meyseri imzasıyla yayımlanan kararnamede, Aden Emniyet Müdürü Tümgeneral Şelal Ali Şai ve Lahic Emniyet Müdürü Tuğgeneral Salih es-Seyyid'in Aden'deki darbede doğrudan iş birliği yapma suçlamasıyla görevden alındığı ve haklarında soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.

Aden'de atama yok

Aden Emniyet Müdürlüğüne henüz kimsenin atanmadığı, Lahic'te ise Tuğgeneral Hasan Muhammed Şükri'nin vekaleten görevi devraldığı ifade edildi.

Kararnamede ayrıca Tümgeneral Süleyman Nasır ez-Zemki'nin Aden, Lahic ve Ebyen Özel Emniyet Güçleri Komutanı olarak atandığı bilgisi verildi.

Eski Özel Emniyet Güçleri Komutanı Tuğgeneral Fadıl Baiş, komutasındaki askerlerle geçici başkent Aden'deki devlet kurumlarını ele geçiren Güney Geçiş Konseyine katıldığını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu cumartesi günü Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek, kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

 

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:39
  1. Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri
  2. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  3. Güney Geçiş Konseyi
  4. Hizam Emni birlikleri
  5. Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı
  6. Aden Emniyet Müdürü Tümgeneral Şelal Ali Şai
  7. Lahic Emniyet Müdürü Tuğgeneral Salih es-Seyyid
  8. Aden Emniyet Müdürlüğü
  9. Tuğgeneral Hasan Muhammed Şükri
  10. Eski Özel Emniyet Güçleri Komutanı Tuğgeneral Fadıl Baiş
  11. Yemen İçişleri Bakanı Meyseri
  12. Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi
  13. Güney Hareketi

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