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Batı kuklası BAE'den 'Katar' hamlesi! Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet ettiler

Batı ülkelerinin bölgedeki taşeronluğunu yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ticari ürünlerinin satışını yasakladığı gerekçesiyle Katar hakkında Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet başvurusunda bulundu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 07:21
Batı kuklası BAE'den 'Katar' hamlesi! Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet ettiler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberinde, Doha yönetiminin ülkede BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır menşeli ticari ürünlerin satılmasını yasakladığı belirtildi.

Katar'ın eczanelerde de söz konusu 4 ülke menşeli ilaç ve diğer tıbbi malzemelerin satışına yasak getirdiğine işaret edilen haberde, ayrıca altyapı projeleri için güvenilir tedarikçi listesinden BAE şirketlerinin isimlerinin kaldırıldığı ve BAE ürünlerine örtülü bir yasak uygulandığı öne sürüldü.

BAE'nin bu gerekçelerle Dünya Ticaret Örgütü'ne Katar aleyhine başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Katar'a karşı yapılan ilk hamle değil

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 26 Mayıs 2018'de yayımlanan genelgede söz konusu 4 ülke menşeli tüm ürünlerin raflardan kaldırılması istenmişti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 07:20
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. Katar
  3. ekonomi
  4. Dünya Ticaret Örgütü

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