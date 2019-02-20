BAE, Katar'a yönelik mal sevkiyatı yasağını hafifletti Katar bayrağı taşıyan yabancı kargo şirketlerinin gemileri ile Katarlılara ait gemilere yönelik yasak devam ediyor

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'a yönelik mal sevkiyatı yasağını hafiflettiğini açıkladı. Abu Dabi'deki Limanlar İdaresinden yayınlanan genelgeye göre, Katar ile BAE arasında mal sevkiyatlarını yasaklayan önceki genelgeler iptal edildi. Katar bayrağı taşıyan yabancı kargo şirketlerinin gemileri ile Katarlılara ait gemilere uygulanan yasağın ise devam ettiği belirtildi. Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Yaşanan süreçte söz konusu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

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