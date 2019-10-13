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BAE kanalının 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili kara propagandası elinde patladı

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör örgütü PKK destekçilerinin kara propagandası devam ediyor. YPG destekçisi BAE'nin Al Arabiya Kanalı muhabiri operasyonun düzenlendiği bölgede sivillerin öldürüldüğünü iddia ederek kurgu görüntüler servis etti.

13 Ekim 2019 Pazar 09:27

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yabancı basında yalan haber ve görüntüler servis edilmeye devam ediyor.

Yalanı elinde patladı

Batı medyasında çıkan haberlere Arap medyası da eşlik etmeye başladı. BAE’nin Al Arabiya Kanalı muhabiri operasyonun düzenlendiği bölgede sivil yaralı ve ölü bulamadıkları için, iki çocuk getirtip caddenin ortasına yere yatırarak ucuz bir prodüksiyona imza attı. Görüntülerde çocukların arkadan koşturduğu dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 09:27
  1. BAE
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Al Arabiya
  4. siviller
  5. TSK
  6. Barış Pınarı Harekatı

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  • BaybarsBaybars35 dk önce
    Lan siz nekadar adi seerefsiz köpeklersiniz abd ve batinin köpegi olmussunuz yanizda tasidiginiz ehillestirilmis yabani hayvanlar gibi batida sizi öyle zincire vurmus kullaniyor sizi

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