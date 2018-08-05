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BAE işgalci İsrail'in bayrağını göndere çekiyor!

Uluslararası Judo Federasyonu’nun,Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda varılan anlaşmalara göre BAE semalarında işgalci İsrail bayrağının dalgalanacağı ortaya çıktı.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:02
BAE işgalci İsrail'in bayrağını göndere çekiyor!

İsrail'in ünlü TV kanalı i24 News kanalının haber sitesinde yer alan bilgilere göre, işgalci İsrail’e karşı uygulanan boykot sebebiyle Arap Birliği’nin üye ülkelerinin, Grand Prix müsabakalarına ev sahipliğini yapmayı reddetmeleri sonrası Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer'in girişimleriyle Birleşik Arap Emirlikleri’yle anlaşmaya varıldı.

İki taraf arasında yapılan anlaşmalara göre, Arap Judo Federasyonlarının Judo Grand Prix'sine ev sahipliği yapma haklarını geri alacağı, ancak Siyonist İsrail'in, Uluslararası Grand Prix müsabakalarına İsrail bayrağı altında girmesi sağlanacak.

Buna göre, İsrailli yarışmacının altın madalya kazanması durumunda, organizatörler, şampiyonaya ev sahipliğini yapan Arap ülkesinde, kazanan İsraillinin şerefine İsrail milli marşını dinletecekler.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ev sahipliği yapacağı Uluslararası Judo Grand Prix Şampiyonası, Abu Dabi'de yapılacak. Şampiyonanın düzenleneceği resmi yerlerde,  müsabakaya katılan sporcuların kıyafetleri üzerinde ve sonuç tablosu üzerinde işgalci İsrail’in bayrağı bulundurulacaktır.

İsrailli kaynaklarda yer alan bilgilerde, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) programında yer alan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ev sahipliği yapacağı Grand Prix şampiyonası İsrailli oyuncular için birçok ilk yaşanacak. Şuana kadar yapılan bütün turnuvalara İsrail kimliğini gizleyen İsrailli sporcular Grand Prix şampiyonasına ise Siyonist paçavrayla girecekler.

BAE: İSRAİL KARDEŞİMİZ

Birleşik Arap Emirlikleri ordusunda görevli General Abdullah el Haşimi, Savunma ve Havacılık ajansı ile gerçekleştirdiği bir röportajda BAR ve İsrail’in iki kardeş ülke olduğunu söylemişti.

BAE’nin askeri gücünün arttırmasının İsrail için herhangi bir tehdit olup olmadığı sorusuna cevap veren el Haşimi, “BAE ve İsrail iki kardeş ülkedir. ABD ise iki ülke arasındaki farkı denetleyen abidir” dedi. Haşimi ayrıca ABD ile ülkesinin sadece müttefik olmadığını, iki ülke arasında kazan-kazan durumunun olduğunu belirtti.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 14:02
  1. BAE
  2. İsrail
  3. bayrak
  4. Siyonist İsrail

YORUM YAZ

  • ZalımZalım33 dk önce
    Biz fravunun torularıyız diyor
  • KsmtKsmt35 dk önce
    Kansız soysuz yahudi dostları.Ey iman edenler yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin zira onlar birbirinin dostudur.ANLAYANA KENDİNİ MÜSLÜMAN SAYAN BU SOYSUZLARA
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