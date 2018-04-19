BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."

Uluslararası Göç Örgütü, 2017 yılında 87 bi kişinin Afrika Boynuzu'ndan yola çıkarak botla Yemen'e gitmeye çalıştığını bildirdi.

Savaşın devam ettiği Yemen'de gözaltına alınan Afrikalı göçmenler, BAE destekli yerel güvenlik güçlerini tarafından düzenlenen, çocuklara tecavüz ve işkence de dahil olmak üzere, korkunç saldırıları anlattılar.

İŞ BULMAK İÇİN YOLA ÇIKTILAR



Afrika Boynuzu'ndan yola çıkan göçmenler, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon ile İran destekli Husilerin arasında üç yıldır devam eden iç savaşa rağmen petrol zengini Körfez ülkelerinde iş bulmak için Yemen'e gitmeye devam ediyor.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) bildirdiğine göre, Suudi koalisyonuna bağlı BAE'nin desteklediği milis güçler ülkelerine dönmeleri ve insani yardımlara ulaşmalarını engellemek için gelen kadın ve çocuk göçmenlere cinsel şiddet (taciz, tecavüz, işkence) uyguluyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün mülteci hakları direktörü Bill Frelick, “Aden'deki göçmen gözaltı merkezindeki gardiyanlar, kadınları ve erkekleri acımasızca dövüyor, kadınlara ve erkek çocuklara tecavüz ediyor ve yüzlercesini aşırı yüklenmiş botlarla denize geri gönderiliyor. Yemen'deki kriz bu zulüm ve işkence için hiçbir gerekçe ortaya koymaz. Yemen hükümeti buna bir son vermeli ve sorumlularından hesap sormalı.” dedi.

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ERKEK ÇOCUKLAR DA İSTİSMAR MAĞDURU



Grup bu raporu Aden'de bir göçmen gözaltı merkezinde tutulan çoğu Etiyopyalı sekiz göçmenle yapılan görüşmelere dayanarak hazırladı.

Önceden tutuklanmış bir mülteci, "Her gece tecavüz etmek için birini alıyorlardı. Hepsini değil, küçük olanları. 7 tane erkek çocuğunun cinsel istismara uğradığını biliyorum" dedi.

Etiyopya'dan göçen 29 yaşındaki Muhammed HRW'ye şöyle konuştu:

"Her gece farklı birini seçiyorlardı... Sakalı olmayan kadın erkek herkese cinsel istismarda ve şiddette bulundular. Direnenleri de dövdüler."

Etiyopya ve Somali gibi fakir Doğu Afrika ülkelerinden on binlerce insan her yıl Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.



BAE DESTEKLİ MİLİİSLER



Uluslararası Göç Örgütü, 2017 yılında 87 bin kişinin Afrika Boynuzu'ndan yola çıkarak botla Yemen'e gitmeye çalıştığını bildiriyor.

Göçmenler Yemen'in dar sularına girebilmek için insan kaçakçılarına para ödüyorlar, ardından merkezi otoritenin bulunmadığı bir savaş bölgesine çıkıyorlar.

Ülkedeki karışıklıklar sebebiyle mülteciler de silahlı insan kaçakçılarına karşı savunmasız bir hale geliyor.

HRW raporu Yemen'in güney kısmına, BAE'nin hükümet güçlerinden ayrı olarak oluşturduğu yeni milis güçlerinin olduğu bölgeye odaklandı.

BAE Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'nin hükümetini yeniden kurmaya çalışan koalisyonun bir parçası olarak görünse de aylardır Hadi ile olan anlaşmazlığı sebebiyle çatışmaya girdiler.

Yine HRW raporunda açıklanana göre Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el Meysari, Aden gözaltı merkezinin komutanını görevinden aldığını ve soruşturması devam ederken göçmenlerin başka bir tesise taşındığını söyledi.

Ancak HRW, göçmenlerin hala suistimal edildiğini ve onları getiren aynı kaçakçılık zinciriyle geri gönderildiklerini aktardı.

Kaynak: Mepa News