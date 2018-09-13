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BAE Cenevre Kanton Hükümeti Başkanı Maudet'i koltuğundan etti

Abu Dabi'de 2015 yılında düzenlenen Formula 1 yarışlarına davet edilen Cenevre Kanton Hükümeti Başkanı Pierre Maudet istifa etti.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:20
BAE Cenevre Kanton Hükümeti Başkanı Maudet'i koltuğundan etti

İsviçre'nin Cenevre Kanton Hükümeti Başkanı Pierre Maudet görevinden istifa etti.

Uzun zamandır eleştirilerin odağında olan Maudet'in, 2015 yılında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Formula 1 yarışlarına davetini kabul etmesi, kendisini koltuğundan etti.

Cenevre Kanton Hükümeti'nden bugün yapılan açıklamada, Maudet'in hükümete birkaç kez yanlış bilgi verdiği, protokol kurallarını ihlal ederek, hediye kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, "kurumların huzurunu korumak" amacıyla ve soruşturma tamamlanıncaya kadar Maudet'in geçici olarak görevinden istifa ettiği kaydedildi.

İsviçre'de savcılık makamı, Maudet'in kendisinin, ailesinin ve özel kalem müdürünün, on binlerce İsviçre frangı tutarındaki uçuş ve konaklama masraflarının Al Nahyan tarafından karşılandığı gerekçesiyle başlatmıştı.

Maudet ise Abu Dabi seyahatini gizlememiş, gerçekleştirdiği "özel gezinin" masraflarının bir arkadaşı tarafından karşılandığını iddia etmişti.

Cenevre Kanton Hükümeti'nden geçen hafta yapılan açıklamada ise Maudet'in gerçekleri gizlediği belirtilmişti.

DOSYASI KABARIK

Maudet, başkanlığı döneminde yoğun şekilde eleştiriliyordu.

İsviçre basınında yer alan haberlerde, Maudet Lübnanlı bir iş adamıyla birlikte Cenevre havaalanı yakınlarında inşaat projesinin içinde yer aldığı belirtilmişti.

Nisan ayında Cenevre'deki Trembley Parkı'nda Ermeni anıtının açılışına destek veren Maudet, yine aynı ay içinde Cenevre kentinde toplu ulaşım sağlayan tramvaylara YPG/PKK terör örgütü yandaşlarınca verilen reklamlara da onay vermişti.

İsviçre basınına göre, Maudet'in görevine tekrar geri dönmesi beklenmiyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:20
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