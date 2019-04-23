BAE ajanlarının kirli bağlantıları deşifre edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalanan iki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ajanının ilginç bağlantıları çıkmaya devam ediyor. Ajan Samir Semih Şaban’ın Esenyurt’ta yakalandığı evde Filistinli bir ailenin kaldığı ortaya çıktı.

Arafat’la ikna etti

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre ajan Ajan Samir Semih Şaban’ın kaldığı ev, 6 ay önce Filistin konsolosluğunda çalıştığını belirten bir kişi tarafından kiralandı. Kendisine evi vermek istemeyen ev sahibine Yaser Arafat’la çekilmiş fotoğraflarını gösteren, babasının da Arafat’ın yanında bulunan albaylardan olduğunu belirten Filistinli, anahtarı aldıktan sonra karısı ve 3 çocuğuyla birlikte evde kalmaya başladı. İddiaya göre Birleşik Arap Emirlikleri adına ajanlık yapan Samir Semih Şaban da bir süre sonra bu ailenin yanına yerleşti.

Evde toplantılar yapıldı

Komşularına göre eve zaman zaman bazı ‘Filistinli Devlet yetkilileri’ gelip gitti. Bulgaristan’dan aldığı araçla tek başına İstanbul’a gelen BAE ajanı Zeki Yusuf Hasan ise Şaban tarafından otele yerleştirildi. MİT’in adım adım izlediği iki ajanın, yaptıkları faaliyetlere ilişkin görüşmeleri çoğunlukla dışarıda gerçekleştirdiği, bazen de Semih Şaban’ın yanında kaldığı Filistinli konsolosluk çalışanının evinde bir araya geldikleri iddia edildi.

‘Niye ifşa ettiniz’ tepkisi

Öte yandan ajanları yakalanan BAE’den de Türkiye’yi hedef alan açıklamalar geldi. BAE Federal Ulusal Konseyi Üyesi Ahmed bin Muhammed Jarwan, Türkiye’nin ajanları ifşa etmesine tepki gösterdi. Jarwan, “Bu iki kişi hakkında hukuki süreç işlerken ve henüz suçlama dahi yapılmamışken fotoğrafları ve kimlikleri ifşa edilmemeliydi” ifadelerini kullandı. Jarwan ayrıca Körfez vatandaşlarına “Türkiye’ye gitmeyin” çağrısı yaptı.