BAE-ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ABD arasında 2 hafta önce başlayan ortak askeri tatbikat sona erdi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, 2 hafta süren ve "Demir Birliği" ismi verilen tatbikata BAE kara kuvvetleri ile ABD'nin 3. ordusu katıldı.

Haberde, tatbikatın, iki ülke arasındaki iş birliği çerçevesinde deneyim alışverişinde bulunmak ve bölgede güvenlik ile istikrarı savunmak amacıyla savaşa hazırlık kabiliyetini artırmak için yapıldığı aktarıldı.

Tatbikatın son gününde BAE Kara Kuvvetleri Komutanı General Salih Muhammed Salih el-Amiri, ABD 3. Ordu 155. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Robert Ferguson ve iki ülkeden komutanlar hazır bulundu.