THY- Euroleague
0553 313 94 23

Badmintonda uluslararası heyecan

- Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası ile Uluslararası Badminton Turnuvası, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:32
Badmintonda uluslararası heyecan


ANKARA (AA) - Badmintonda gençler ve büyükler kategorisindeki uluslararası iki turnuvaya Ankara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya ve Avrupa gençler sıralamasına puan veren Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, 13-16 Aralık tarihlerinde Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak. Dört gün sürecek organizasyona, 11 ülkeden toplam 263 sporcu katılacak.

Bu turnuvanın ardından bu kez büyükler kategorisinde sporcular sahne alacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası 17-20 Aralık tarihlerinde yine Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenecek. Bu organizasyon da 37 ülkeden 234 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Beş kategoride madalya mücadelesi verecek sporculardan kürsüde yer alanlara çeşitli para ödülleri de dağıtılacak.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:32
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. badminton
  3. Türkiye Badminton Federasyonu
  4. Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası
  5. Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paris'te polis "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale ediyor
    1. Paris'te polis "sarı yeleklilere"..
    2. Antalya'da otomobil duvara çarptı: 2..
    3. Omar, İslamafobik yorumu ti'ye aldı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi anları
    5. Kartal'da kumar baskını:11 gözaltı
    6. Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-..
    7. Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek..
    8. Irak'taki şiddetli yağışlar çadır..
    9. Takla atan araçtan yara almadan çıktılar
    10. Suudi Arabistan Kralı Selman öldü mu?
    11. Detaylar netleşiyor! İşte yeni..
    12. Karda mahsur kalan 100 büyükbaş hayvan..
    13. 'Süresiz nafaka boşanmış kadınları..
    14. Karla kaplı ormanlara yaban hayvanları..
    15. 3'üncü kez alkollü yakalanan sürücüye..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Riyad'da kırmızı alarm! Kral Selman..
    18. Yavuz Dizdar: Doktorlara ihtiyaç..
    19. Esed göç ettirdiklerinin evlerine el..
    20. CHP Bitlis ilçe belediye başkan..
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor