Badmintonda Türkiye Şampiyonası heyecanı - Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası, 21-25 Mart tarihlerinde Ankara'da yapılacak



ANKARA (AA) - Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 21-25 Mart tarihlerinde Keçiören ilçesindeki Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenecek. Aynı zamanda Türkiye sıralamasına puan veren organizasyonda 43 ilden 161 kulüp ve 630 sporcu mücadele edecek. Müsabakalar sonunda tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde birinciler 800, ikinciler 600, üçüncüler ise 400 lira ödül alacak.

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